В Кремле сочли беспрецедентным давление США на Турцию

Кремль приветствует жесткую позицию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, благодаря ей Россия и Турция могут вести свободный диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле считают, что США оказывают беспрецедентное давление на Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает портал «Вести». «Давление со стороны США действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную, которую занял президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — сказал Песков. По его словам, политика турецкого лидера позволяет Москве и Анкаре «сводобно и суверенно выстраивать диалог».

Так Песков прокомментировал позицию Турции по договору о поставках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Согласно соглашению, заключенному в декабре 2017 года, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Помимо самих ЗРК, сделка предусматривает передачу технологий, с помощью которых турецкие военные смогут создать собственные противоракетные комплексы. Поставки были запланированы на июнь этого года, однако Эрдоган в начале апреля допустил ускорение передачи российских ЗРК Турции.

В течение последних двух лет Вашингтон пытается убедить Анкару отказаться от С-400 в пользу американских комплексов ПРО Patriot. Госдепартамент США в конце 2018 года одобрил продажу этих систем Турции. Но в феврале этого года стало известно, что Вашингтон не продаст Patriot, если турецкие власти не разорвут договор с Россией по С-400.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявил, что у Турции есть выбор: либо сохранить свое членство в НАТО либо купить С-400. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что наличие систем ПРО не противоречит участию страны в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара может приобрести вторую партию С-400, если США не станут продавать Турции комплексы Patriot. В Кремле заявили, что готовы расширить военно-техническое сотрудничество с Анкарой по С-400.