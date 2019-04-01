СМИ узнали о введении США первых мер против Турции из-за сделки с Россией

СМИ узнали о введении США первых мер против Турции из-за сделки с Россией

США перестали поставлять в Турцию оборудование и детали для F-35, контракт на которые Анкара и Вашингтон подписали недавно. Ранее Reuters сообщал, что Вашингтон пригрозил остановкой производства деталей F-35 на турецких заводах

Истребитель F-35 (Фото: EPA / ТАСС)

США предприняли «первый конкретный шаг» из-за планов Анкары купить российскую систему С-400, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, США приостановили поставки в Турцию оборудования для истребителей F-35. При этом в последние несколько дней официальные лица США уведомляли своих турецких коллег, что приостановят поставки оборудования для F-35, отмечают источники.

В итоге была отменена поставка очередной партии оборудования, необходимого для обучения полетам на F-35. Решение США по F-35 осложнит запланированный на этой неделе визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон на саммит НАТО, узнал Reuters.

В американском Госдепартаменте еще в апреле 2018 года предупреждали Турцию о возможных последствиях из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400. В частности, Анкара может попасть под санкции по закону CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»).