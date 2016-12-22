Песков назвал санкции против России «экономическим рейдерством»

Пресс-секретарь президента заявил, что введение ограничительных мер является попыткой выдавливания российских компаний с международных рынков

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Отвечая на вопрос о возможности новых ограничений в отношении России со стороны США, Песков заявил, что введение санкций «обретает характер навязчивой идеи», сообщает корреспондент РБК. По его словам, «любой экономист может легко увидеть в ряде санкций попытки конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков».

Как отметил Песков, ограничения «не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то». «Это не что иное, как международное экономическое рейдерство», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что санкции противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, российское руководство продолжает работать над обеспечением стабильности отечественной экономики и принимает необходимые для этого меры.

О том, что США в понедельник, 16 апреля, объявят о новых санкциях в отношении России, в интервью телеканалу Fox News сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что «русские участвуют в ряде неправильных ситуаций», упомянув при этом Иран, Сирию и Венесуэлу.

«У России в данный момент нет хороших друзей, а все друзья, которые у нее есть, на самом деле причиняют ей вред. Я думаю, что они (российские власти. — РБК) чувствуют это, будь то тот факт, что мы недавно поместили под санкции российских олигархов, которые впоследствии обвалили их фондовый рынок», — сказала Хейли.

15 апреля стало известно, что письмо в российский МИД с предупреждением о подготовке американскими властями новых ограничений направил посол США в России Джон Хантсман. Согласно этому документу, санкции будут касаться поддержки Москвой режима Башара Асада.

Прежде о разработке подобных ограничений в Белом доме со ссылкой на собственный источник писала газета Daily Mail. Впоследствии эти данные РБК подтвердил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул.



