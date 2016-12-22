Посол США направил в российский МИД письмо о подготовке новых санкций

В этот раз ограничения будут связаны с поддержкой Москвы режима Башара Асада, отмечается в письме дипломата. Ранее о подготовке таких санкций РБК рассказывал экс-советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул

Джон Хантсман (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД послание, в котором говорится о том, что американские власти готовят в отношении России новые санкции, которые будут связаны с поддержкой Москвы режима президента Сирии Башара Асада. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Информацию об этом РБК также подтвердил источник в МИДе. По его словам, он уже знает о таком послании Хантсмана и о его предупреждении по новым ограничениям.

Однако о том, что власти США работают над санкциями, как уточняет «Коммерсантъ», говорится только во второй части письма главы американской дипмиссии. В первой, по данным газеты, речь идет «о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками». США, как в очередной раз подчеркнул в письме Хантсман, считают сирийский режим виновным в использовании химического оружия в отношении собственного населения. Поэтому международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада, уверены в Вашингтоне.​

Такую точку зрения посол США в России уже выражал накануне. В опубликованном в Twitter дипмиссии видеообращении он заявил, что западная коалиция своими действиями «защищает принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда». При этом ответственность за возможную химатаку в сирийской Думе Соединенные Штаты ранее возложили на Россию. Объявляя о начале «точечных ударов» по Арабской Республике, американский лидер Дональд Трамп заявил, что эти действия являются «прямым результатом» неспособности Москвы удержать Асада от использования химического оружия.

После этого, 14 апреля, пресс-служба Белого дома подготовила для прессы материалы, в которых содержалась формулировка о том, что США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. РБК подлинность этого документа впоследствии подтвердил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул, который, по его словам, видел эти материалы.​ Информацию о том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, прежде также сообщала британская газета Daily Mail.