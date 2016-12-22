В Белом доме сообщили о возможных санкциях против России из-за Сирии

США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. Такая формулировка содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовила пресс-служба Белого дома

Фото: Cheriss May / Zuma / Global Look Press

В документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга, содержится фраза «Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада». О наличие такой формулировки в своем twitter сообщил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О’Тул.

О’Тул подтвердил РБК, что видел документ, в котором содержалась эта фраза.

О том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, сообщила и британская газета Daily Mail, получившая его от своего источника. Издание указывает, что санкции объясняются тем, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

При этом в Daily Mail указали, что ни Белый дом, ни Министерство финансов США не прокомментировали оперативно эту информацию.

Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс, выступая на саммите в столице Перу Лиме обвинил Россию, в том, что она дезинформирует касательно итогов обстрела сирийских объектов, сообщило агентство Reuters.

В Генеральном штабе России утром 14 апреля сообщили о том, что сирийским ПВО удалось перехватить 71 ракету из 103. При этом в Москве и Дамаске заявили, что были сбиты все ракеты, целью которых были аэродромы сирийских ВВС.

В Пентагоне в свою очередь заявили, что система ПВО Сирии оказалась неэффективной, а противоракеты запускались уже после того, как крылатые ракеты союзников поражали цели.

До сих пор санкции, которые вводились против России, объяснялись либо ситуацией на Украине, либо вмешательством Москвы в президентские выборы в США.