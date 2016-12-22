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В Совфеде ответили на планы США ввести санкции из-за связей с Асадом
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В Совфеде ответили на планы США ввести санкции из-за связей с Асадом
Политика, 21:11
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В Совфеде ответили на планы США ввести санкции из-за связей с Асадом

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил, что Россия не поставляла в Сирию технологии двойных назначений. Так он прокомментировал слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая сказала, что Вашингтон введет санкции против российский компаний, поставлявших в Сирию технологии, с помощью которых производилось химоружие, передает «РИА Новости».

«Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман», — сказал Серебренников. Он заметил, что в новых санкциях «мало хорошего», но Россия готова к ним. Член Совета Федерации добавил, что ограничения даются Москве «тяжело», но также они наносят «большой урон» США и Европе.

Постпред США анонсировала новые санкции в отношении России
Политика

В воскресенье, 15 апреля, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что в понедельник, 16 апреля, Вашингтон объявит новые санкции против России. Она отметила, что ограничения будут касаться компаний, которые проставляют оборудование и технику в Сирию, «связанных с Асадом и использованием им химического оружия».

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Газета «Коммерсантъ» сообщала, что в МИД России от американского посла в Москве Джона Хантсмана поступило письмо, в котором говорилось, что Вашингтон готовит новые антироссийские санкции. В документе было указано, что они связаны с поддержкой сирийского президента Башара Асада и его режима, который американские власти обвиняют в химической атаке на город Думу в пригороде Дамаска в Восточной Гуте.

Кроме того, в воскресенье, 15 апреля, газета The Sunday Times написала со ссылкой на свои источники, что в Лондоне готовят «финансовые меры» против людей, которые являются приближенными к российскому президенту Владимиру Путину. По данным издания, они владеют в Лондоне «незаконными активами». Источники газеты рассказали, что против них могут ввести экономические санкции.

Теги: Совет Федерации , Санкции , конфликт в Сирии
Главное
Постпред США анонсировала новые санкции в отношении России Политика
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