Рябков пообещал не затягивать с ответными санкциями к США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет затягивать с принятием законопроекта об ответе на санкции США. Об этом сообщает «РИА Новости».

«График рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично», — сказал Рябков.

В Госдуму 13 апреля внесли законопроект, предлагающий в качестве одной из мер в ответ на американские санкции запретить или ограничить работу юридических, консалтинговых и аудиторских компаний «для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц». Ограничения введут против компаний, находящихся под юрисдикцией США, и фирм, в которых более 25% принадлежит американским юрлицам. Также законопроект предусматривает запрет на ввоз ряда товаров из стран, которые ввели санкции против России. Речь идет о запрете или ограничении импорта лекарств, алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Это стало ответом на санкции, которые Министерство финансов США 6 апреля ввело против 24 россиян и 14 российских компаний. В список вошли предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Кроме того, санкции ввели в отношении подконтрольных Олегу Дерипаске компании UC Rusal и En+ Group.