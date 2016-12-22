В ЦБ отказались считать шоком ослабление рубля после санкций США

Резкое ослабление рубля в связи с введением новых антироссийских санкций стало неожиданностью для Банка России, но не шоком. Об этом журналистам заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев, сообщает корреспондент РБК.

«Неожиданным было на столько, на сколько, собственно, наступившие события были неожиданными. Шоковым — нет», — сказал Дмитриев.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало санкционный список, в который вошли 24 россиянина и 14 российских компаний. Среди них — предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Также санкции ввели в отношении компаний UC Rusal, En+Group, «Базовый элемент», «Ренова», «Русал».



Фондовый рынок России обрушился 9 апреля, за день он потерял 820 млрд руб. капитализации. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов.

Тогда же начался существенный рост курсов доллара и евро на торгах. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по Сирии курс евро 11 апреля поднялся до 80 руб., курс доллара — до 65 руб.