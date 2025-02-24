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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Путин не против европейских миротворцев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что задавал Путину вопрос о присутствии на Украине европейских миротворцев и у российского президента «с этим нет проблем». МИД России называл неприемлемым появление в соседней стране войск НАТО
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российский президент Владимир Путин не возражает против отправки на Украину европейских миротворцев после окончания боевых действий, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Да, он примет [эту идею]. Я задавал ему этот вопрос. <...> Я спрашивал его конкретно об этом. У него с этим нет проблем», — заявил Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп и Путин говорили по телефону 12 февраля, Москва и Вашингтон не сообщали, что они обсуждали тему миротворцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами». Кремль также выражал обеспокоенность возможной отправкой войск стран альянса на Украину.

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Отвечая на вопрос, предоставят ли США какие-либо гарантии безопасности Украине, Трамп заявил: «Европа будет следить за тем, чтобы ничего не произошло». По мнению республиканца, «это не будет большой проблемой», после урегулирования нынешнего конфликта «на Украине больше не будет войны».

Говоря о том, будут ли США поддерживать европейские войска, которые будут размещены на Украине, Трамп сказал, что «у нас будет определенная форма поддержки». Политик прежде одобрил идею об отправке европейского миротворческого контингента в страну после прекращения огня без участия американских войск.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что стране нужны 100 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность после окончания военного конфликта с Россией. По данным The Washington Post, ЕС рассматривает возможность отправки от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. Вопрос обсуждался на саммите европейских лидеров в Париже 17 февраля, но к общему решению участники не пришли. При этом ряд стран, например Польша, Германия и Италия, сомневаются в целесообразности размещения миротворцев.

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Дональд Трамп

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