Трамп заявил, что Путин не против европейских миротворцев на Украине
Российский президент Владимир Путин не возражает против отправки на Украину европейских миротворцев после окончания боевых действий, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Да, он примет [эту идею]. Я задавал ему этот вопрос. <...> Я спрашивал его конкретно об этом. У него с этим нет проблем», — заявил Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп и Путин говорили по телефону 12 февраля, Москва и Вашингтон не сообщали, что они обсуждали тему миротворцев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами». Кремль также выражал обеспокоенность возможной отправкой войск стран альянса на Украину.
Отвечая на вопрос, предоставят ли США какие-либо гарантии безопасности Украине, Трамп заявил: «Европа будет следить за тем, чтобы ничего не произошло». По мнению республиканца, «это не будет большой проблемой», после урегулирования нынешнего конфликта «на Украине больше не будет войны».
Говоря о том, будут ли США поддерживать европейские войска, которые будут размещены на Украине, Трамп сказал, что «у нас будет определенная форма поддержки». Политик прежде одобрил идею об отправке европейского миротворческого контингента в страну после прекращения огня без участия американских войск.
Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что стране нужны 100 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность после окончания военного конфликта с Россией. По данным The Washington Post, ЕС рассматривает возможность отправки от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих. Вопрос обсуждался на саммите европейских лидеров в Париже 17 февраля, но к общему решению участники не пришли. При этом ряд стран, например Польша, Германия и Италия, сомневаются в целесообразности размещения миротворцев.
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