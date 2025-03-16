В ЕЦБ сравнили влияние Трампа и пандемии COVID на мировую экономику

Действия Трампа вносят больше неопределенности в мировую экономическую ситуацию, чем пандемия COVID, считает вице-президент ЕЦБ. Трамп ввел пошлины для ЕС и Китая, а также грозил ими Мексике и Канаде, но дважды отсрочил меры

Луис де Гиндос (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Политика администрации президента США Дональда Трампа вносит больше неопределенности в ситуацию в мировой экономике, чем это сделала пандемия коронавируса. Такое мнение высказал вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос в интервью The Sunday Times.

«Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии», — сказал он.

По словам де Гиндоса, ЕЦБ наблюдает, что новая администрация США «не особо открыта к продолжению мультилатерализма (многостороннего сотрудничества. — РБК)».

Мультилатерализм состоит в сотрудничестве между юрисдикциями и поиске взаимоприемлемых решений для общих проблем, пояснил вице-президент ЕЦБ. Он назвал отказ США от приверженности этой политике важной переменой и большим источником неопределенности.

Трамп после прихода к власти начал угрожать пошлинами американским торговым партнерам, в том числе Мексике и Канаде. Они были наложены на товары из этих стран, а также ужесточены в отношении импорта из Китая.

Оттава решила обложить пошлинами американские товары в ответ, но Трамп отложил введение 25-процентных тарифов против обеих стран, в последний раз — до 2 апреля. Президент США одобрял отсрочку уже дважды.

Власти страны пока также не ввели ответные меры, которые обещали. Ими грозила и Мексика, но новые тарифы введены не были. Китай со своей стороны подал жалобы на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Трамп также ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия: 12 марта новая тарифная политика вступила в силу. Брюссель пошел на ответные меры. «Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые тарифы будут введены в два этапа и полностью вступят в силу к 13 апреля. Трамп грозил ЕС повышением пошлин и на другие товары, в том числе на вино.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз открыт к переговорам с Вашингтоном, и пошлины могут быть отменены в любой момент. Она назвала эти меры вредными как для бизнеса, так и для потребителей.