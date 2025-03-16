 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

В ЕЦБ сравнили влияние Трампа и пандемии COVID на мировую экономику

Де Гиндос: действия Трампа вносят больше неопределенности, чем пандемия COVID
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Пандемия коронавируса
Действия Трампа вносят больше неопределенности в мировую экономическую ситуацию, чем пандемия COVID, считает вице-президент ЕЦБ. Трамп ввел пошлины для ЕС и Китая, а также грозил ими Мексике и Канаде, но дважды отсрочил меры
Луис де Гиндос
Луис де Гиндос (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Политика администрации президента США Дональда Трампа вносит больше неопределенности в ситуацию в мировой экономике, чем это сделала пандемия коронавируса. Такое мнение высказал вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос в интервью The Sunday Times.

«Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии», — сказал он.

По словам де Гиндоса, ЕЦБ наблюдает, что новая администрация США «не особо открыта к продолжению мультилатерализма (многостороннего сотрудничества. — РБК)».

ЕС объявил об ответных пошлинах на товары из США на €26 млрд
Экономика
Урсула фон дер Ляйен

Мультилатерализм состоит в сотрудничестве между юрисдикциями и поиске взаимоприемлемых решений для общих проблем, пояснил вице-президент ЕЦБ. Он назвал отказ США от приверженности этой политике важной переменой и большим источником неопределенности.

Трамп после прихода к власти начал угрожать пошлинами американским торговым партнерам, в том числе Мексике и Канаде. Они были наложены на товары из этих стран, а также ужесточены в отношении импорта из Китая.

Оттава решила обложить пошлинами американские товары в ответ, но Трамп отложил введение 25-процентных тарифов против обеих стран, в последний раз — до 2 апреля. Президент США одобрял отсрочку уже дважды.

Рубио встретили в Канаде короткой красной дорожкой до лужи
Политика
Марко Рубио сходит с военного самолёта по прибытии в международный аэропорт Квебек-Сити имени Жана Лесажа, Канада, 12 марта 2025 г.

Власти страны пока также не ввели ответные меры, которые обещали. Ими грозила и Мексика, но новые тарифы введены не были. Китай со своей стороны подал жалобы на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Трамп также ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия: 12 марта новая тарифная политика вступила в силу. Брюссель пошел на ответные меры. «Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые тарифы будут введены в два этапа и полностью вступят в силу к 13 апреля. Трамп грозил ЕС повышением пошлин и на другие товары, в том числе на вино.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз открыт к переговорам с Вашингтоном, и пошлины могут быть отменены в любой момент. Она назвала эти меры вредными как для бизнеса, так и для потребителей.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп ЕЦБ пандемия коронавирус мировая экономика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из США
Политика
Суд запретил Трампу высылать мигрантов по закону XVIII века
Политика
Меркель заявила об очаровании Трампа Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Представитель Эйдельштейна опроверг уклонение актера от явки в военкоматОбщество, 14:44
Трамп решил снять статус заповедников со священных для индейцев земельПолитика, 14:38
Захарова назвала фейками сообщения о снятии санкций с РубиоПолитика, 14:29
Большунов проиграл почти три секунды лидеру в спринте на Кубке РоссииСпорт, 14:21
В ЕЦБ сравнили влияние Трампа и пандемии COVID на мировую экономикуПолитика, 14:16
С космодрома Плесецк запустили «Ангару» с военными спутникамиПолитика, 14:03
Захарян выбыл на несколько недель из-за рецидива травмыСпорт, 13:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Брянской области при атаке украинского дрона погиб водитель трактораОбщество, 13:37
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в календарном месяцеСпорт, 13:36
МИД Украины заявил о продолжении операции в Курской областиПолитика, 13:34
Минобороны показало кадры эвакуации жителей из освобожденной СуджиПолитика, 13:15
Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области члена «Правого сектора»Общество, 13:12
Сыгравшего на ноль российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛСпорт, 12:49
Синоптик рассказал о ночных январских морозах в ПодмосковьеОбщество, 12:45