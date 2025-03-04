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Политика ,  
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Трамп удвоил пошлины на товары из Китая

Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, следует из его указа, опубликованного на сайте Белого дома.

Свое решение он объяснил «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты». Это представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике» страны, пояснил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, он исключил какие-либо отсрочки, его слова приводит Bloomberg.

Тарифы в 25% будут введены на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые будут обложены пошлинами в размере 10%.

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