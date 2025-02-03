Трамп приостановил на месяц пошлины для Мексики

Трамп после разговора с Шейнбаум приостановил введение пошлин для Мексики на месяц, пока будут вестись переговоры. Мексика обязалась усилить охрану границы для борьбы с потоком наркотиков, а США — предотвращать контрабанду оружия

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По итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум Вашингтон на месяц приостанавливает действие пошлин для Мехико. Об этом сообщила в своем X Шейнбаум.

«Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений... Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня», — сообщила она.

Введенные Трампом пошлины на импорт из Канады и Мексики составляют 25%, на товары из Китая налагается пошлина 10% в дополнение к тем сборам, которые были введены раньше. Тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая должны были начать действовать со вторника, 4 февраля. Решение республиканец объяснял борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

Соглашение, достигнутое Шейнбаум и Трампом, состоит из нескольких пунктов. Во-первых, Мексика немедленно усилит охрану северной границы с помощью 10 тыс. бойцов Национальной гвардии, чтобы предотвратить незаконные поставки наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила. Соединенные Штаты, со своей стороны, обязуются предотвращать нелегальные поставки оружия в Мексику. «С сегодняшнего дня наши команды начнут работать по двум направлениям: безопасность и торговля», — рассказала Шейнбаум.

Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что введение тарифов для Мексики откладывается на месяц, в течение которого «мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики». Разговор с Шейнбаум он назвал «дружеским». «Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами», — написал президент США.

Также сегодня Трамп провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и анонсировал еще одну беседу, запланированную на 15:00 (23:00 мск). В сообщении о проведенном разговоре с Трюдо Трамп раскритиковал позицию Канады в отношении американского банковского бизнеса и назвал введение тарифов частью борьбы с наркотиками. «Сотни тысяч людей погибли в США из-за наркотиков, проникающих через границы Мексики и Канады», — подчеркнул он.

Совокупный объем торговли США с Мексикой и Канадой за 2023 год составил более $1,5 трлн. Введение пошлин на товары из этих стран и их возможные ответные меры могут разрушить «столпы всех трех экономик»: сельское хозяйство, автомобилестроение и поставки энергии, писала The New York Times.

В частности, Мексика и Канада поставляют около половины запчастей, которые используют американские автопроизводители. Также страны являются крупными поставщиками алкоголя в США. Мексика поставляет около 90% авокадо, импортируемого США, и является крупнейшим поставщиком других овощей и фруктов.

Что касается Канады, в тарифах для нее сделано исключение: пошлина на поставки энергоресурсов будет составлять 10%, а не 25%, как для остальных товаров. Это связано с попыткой избежать значительного роста цен на бензин и коммунальные услуги, писало Associated Press.

Трамп предложил Канаде стать «заветным» 51-м американским штатом, чтобы избежать введения пошлин. Он отметил, что США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады, а без этих субсидий государство «перестанет существовать как жизнеспособная страна».