Рубио встретили в Канаде короткой красной дорожкой до лужи

Марко Рубио сходит с военного самолёта по прибытии в международный аэропорт Квебек-Сити имени Жана Лесажа, Канада, 12 марта 2025 г. (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Прилетевшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио расстелили у трапа короткую красную ковровую дорожку прямо перед лужей, сообщает The Mirror US.

Издание отмечает, что это стоит расценивать как намек на напряженность между двумя странами. Вероятно, Рубио столкнется с потенциально враждебным приемом со стороны своих коллег на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), пишет издание.

Отношения между Канадой и США обострились на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести на канадские товары пошлины, а также заявлений республиканца о намерении присоединить Канаду в качестве 51-го штата.

Во вторник, 11 марта, Трамп отложил повышение пошлин до 50% на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Республиканец хотел увеличить тарифы после решения Оттавы ввести 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в Соединенные Штаты.

В то же время представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на «сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров в полночь» среды, 12 марта.