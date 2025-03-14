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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рубио встретили в Канаде короткой красной дорожкой до лужи

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Возвращение Трампа в Белый дом
Марко Рубио сходит с военного самолёта по прибытии в международный аэропорт Квебек-Сити имени Жана Лесажа, Канада, 12 марта 2025 г.
Марко Рубио сходит с военного самолёта по прибытии в международный аэропорт Квебек-Сити имени Жана Лесажа, Канада, 12 марта 2025 г. (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Прилетевшему в Канаду госсекретарю США Марко Рубио расстелили у трапа короткую красную ковровую дорожку прямо перед лужей, сообщает The Mirror US.

Издание отмечает, что это стоит расценивать как намек на напряженность между двумя странами. Вероятно, Рубио столкнется с потенциально враждебным приемом со стороны своих коллег на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), пишет издание.

Отношения между Канадой и США обострились на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести на канадские товары пошлины, а также заявлений республиканца о намерении присоединить Канаду в качестве 51-го штата.

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Во вторник, 11 марта, Трамп отложил повышение пошлин до 50% на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Республиканец хотел увеличить тарифы после решения Оттавы ввести 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в Соединенные Штаты.

В то же время представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на «сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров в полночь» среды, 12 марта.

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Марко Рубио США Канада
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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