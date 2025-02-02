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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Мексика решила ответить на пошлины Трампа «планом Б»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент Мексики ответила на введенные Трампом пошлины, направленные на борьбу с наркотрафиком, советами бороться с продажей наркотиков внутри США и с отмыванием денег от этой торговли. Также она призвала Трампа к диалогу
Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум (Фото: Henry Romero / Reuters)

Мексика в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин на ее товары задействует похожие меры и некоторые другие, сообщила в X президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики. Ничего не делай силой; все по разуму и праву», — написала она.

Трамп ранее подписал указ о пошлинах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Тарифы для первых двух установлены на уровне 25%, для КНР — 10%. Ввести пошлины Трамп угрожал еще в прошлом году, отмечая, что это нужно для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

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Клаудия Шейнбаум

Шейнбаум отметила, что Мексика предпринимает меры для борьбы с наркоторговцами: за четыре месяца правительство страны изъяло более 40 т наркотиков, в том числе 20 млн доз фентанила. Она посоветовала США бороться с этой проблемой внутри страны: предотвращать продажу наркотиков в американских городах и наказывать за отмывание денег, полученных от таких операций.

Мексиканский президент призвала Вашингтон работать сообща в борьбе с фентанилом и подчеркнула, что Мехико не хочет конфронтации с соседними странами.

«Проблемы решаются не путем введения тарифов, а путем переговоров и диалога, как мы делали в последние недели с вашим Государственным департаментом, чтобы решить проблему миграции; в нашем случае — с уважением прав человека», — указала Шейнбаум.

Трамп с приходом в Белый дом запустил процесс массовой высылки мигрантов из США. Сообщалось, что Мексика в январе отказалась принимать депортационный рейс с высланными. Но The Wall Street Journal пишет, что страна запустила программу для депортируемых мигрантов «Мексика принимает вас».

Правительство страны создало колл-центр и разработало мобильное приложение для мексиканцев, которым грозит высылка, а также подготовило тысячи дипломатов в 53 консульствах в США для юридических консультаций своим гражданам. В приграничных городах создают приюты для высланных.

Шейнбаум в конце января сообщала, что Мексика приняла более 4 тыс. депортированных после 20 января, когда Трамп вступил в должность. Она пообещала каждому высылаемому мексиканцу около $100, чтобы они могли вернуться домой.

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Мексика США Дональд Трамп Клаудия Шейнбаум пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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