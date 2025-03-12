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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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ЕС объявил об ответных пошлинах на товары из США на €26 млрд

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Ответные меры ЕС могут затронуть экспорт товаров из США на сумму до €26 млрд. Фон дер Ляйен заявила, что пошлины отменят в любой момент, если стороны найдут решение: «Тарифы — это налоги. Они вредны для бизнеса и потребителей»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Еврокомиссия приняла «сильные, но пропорциональные» контрмеры в ответ на новые тарифы США на импорт стали и алюминия, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

«Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — сказала она, отметив, что меры будут введены в два этапа: начиная с 1 апреля, а 13-го полностью вступят в силу.

Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель открыт к переговорам с Вашингтоном, и пошлины могут быть отменены в любой момент, если решение будет найдено. «Тарифы — это налоги. Они вредны для бизнеса, а особенно для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок и вносят неопределенность для экономики», — отметила глава ЕК, предупредив о росте цен и ухудшении ситуации с рабочими местами.

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Введенные администрацией Дональда Трампа 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия вступили в силу 12 марта. Для Европы новые тарифы оказались почти в четыре раза выше тех, что действовали во время первого президентского срока республиканца, отмечает Bloomberg — тогда США ввели пошлины на европейский экспорт стали и алюминия почти на $7 млрд.

Трамп также планирует принять 25-процентные пошлины на импортируемые автомобили. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в феврале встречался с министром торговли США Говардом Лютником и другими высокопоставленными американскими чиновниками, пытаясь найти решение. В частности, он предлагал увеличить импорт американского сжиженного природного газа и оборонной продукции.

«Негативных последствий, вызванных тарифами, можно избежать, если администрация США примет протянутую нами руку и будет работать над заключением сделки. Мы готовы к переговорам», — заявил Шефчович.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз тарифы пошлины США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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