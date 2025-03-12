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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп отложил повышение пошлин для Канады через шесть часов после анонса

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп после отмены главой Онтарио введения 25-процентных пошлин на импортируемую в США электроэнергии, решил отложить повышение тарифов на сталь и алюминий из Канады до 50%, заявил его советник по торговле Наварро

Президент Дональд Трамп не планирует повышать вдвое пошлины на продукцию из Канады, заявил в эфире CNBC советник американского лидера по торговле Питер Наварро.

Телеканал отмечает, что изменения произошли через шесть часов после объявления Трампа о том, что он поручил с 12 марта удвоить до 50% пошлины на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Решение последовало за заявлением главы канадской провинции Онтарио Дага Форда о том, что он с 10 марта вводит 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в США, в ответ на американские пошлины.

11 марта Форд заявил, что приостанавливает введение этой меры после разговора с министром торговли США Говардом Латником, который согласился возобновить переговоры. «Мы оба пришли к согласию, что нужно сохранять хладнокровие», — сказал глава Онтарио.

В эфире CNBC у Наварро спросили, означает ли это, что «завтра мы не увидим введения 50-процентных тарифов». «Верно», — ответил он, добавив, что Латник «проделал прекрасную работу по согласованию этого вопроса».

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При этом представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на «сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров в полночь» среды, отмечает CNBC.

В начале февраля Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на товары из Канады. Оттава в ответ решила обложить пошлинами американские товары. С тех пор американский президент уже дважды откладывал их введение, в последний раз — до 2 апреля.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Канада пошлины США тарифы Дональд Трамп Онтарио
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