Канада отложила введение новых пошлин до апреля после решения Трампа
Оттава не будет вводить новые пошлины на товары из США до 2 апреля, сообщил министр финансов Канады Доминик Леблан в соцсети X.
«Соединенные Штаты согласились приостановить действие тарифов на экспорт товаров из Канады, соответствующих требованиям USMCA, до 2 апреля. В результате Канада не будет вводить вторую волну тарифов на товары из США стоимостью $125 млрд до 2 апреля», — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке действия тарифов на все товары из Мексики и Канады, на которые распространяется действие соглашения о свободной торговле USMCA, пишет CNN.
USMCA — это соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой. Оно пришло на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).
Новый договор был подписан еще в первый срок Трампа. Стороны подписали его первую версию в 2018 году, а обновленную — в 2019-м. Соглашение вступило в силу в 2020 году.
Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики в начале февраля. Однако Канада и Мексика смогли договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. В конце февраля Вашингтон сообщил, что тарифы начнут действовать с 4 марта.
Для Канады начали действовать тарифы в размере 25% на все товары, кроме энергоносителей, которые обложили пошлинами в 10%.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава введет пошлины в размере 25% на товары из США на сумму $155 млрд. В ответ Трамп пригрозил удвоить пошлины, если канадский власти пойдут на такие меры. Канада также подала иск к США во Всемирную торговую организацию (ВТО).
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