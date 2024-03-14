Макрон объяснил свою позицию по отправке войск на Украину

Франция не будет брать инициативу в конфликте на Украине, однако «возможны все варианты» помощи Киеву, поскольку есть угроза для безопасности Европы, заявил Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Франция «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине, однако для мира в этой стране нужно быть сильными, заявил в интервью France 2 и TF1 французский президент Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что конфликт развернулся «на европейской земле» и победа России может угрожать безопасности Европы, поэтому «возможны все варианты» помощи Украине.

«Единственный, кто будет нести за это ответственность, — это кремлевский режим», — сказал Макрон, при этом заявив, что «мы не воюем с Россией» (цитата по BFM TV).

«Мы никогда не будем проводить наступление, мы никогда не возьмем на себя инициативу, — продолжил он. — Но чтобы на Украине был мир, вы не должны быть слабыми».

По мнению Макрона, те, кто устанавливает «пределы» обязательства поддерживать Украину перед лицом российского вторжения, «делают не выбор мира, а выбирают поражение», передает Le Monde.

Макрон отметил, что во Франции нет оборонной промышленности, «адаптированной к войне высокой территориальной интенсивности», при этом подчеркнув, что «ядерный потенциал дает безопасность французам». В связи с этим, говоря о «военной экономике», он заявил, что не исключает «финансирования новых инициатив за счет заимствований».

В Кремле предупреждали, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным. Обсуждение отправки военных из стран НАТО на Украину активизировалось, когда Макрон в конце февраля не исключил такого сценария, подчеркнув, что консенсуса по этому вопросу еще нет.

Позже он уточнил, что в планах Парижа такого шага нет, в рассмотрение таких действий не означает, что они произойдут. Во Франции предположили, что западные военные при отправке на Украину могут могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной, инструктажами и разминированием.

Его слова вызвали критику как в России, так и на Западе. Ряд стран НАТО, а также руководство альянса объявило, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Некоторые государства при этом выступали за обсуждение такой возможности; в частности, президент Чехии Петр Павел высказался за «новые пути» в помощи Киеву. Идею отправить военных также поддерживают страны Прибалтики. В Польше мнения разделились: глава МИД Радослав Сикорский «высоко оценил» идею Макрона, в то же время глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш исключил присутствие польских военных на Украине.

Экс-премьер Франции (2005–2007) Доминик де Вильпен заявил, что размещение сухопутных войск НАТО на Украине приведет к ядерной эскалации.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».