 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Финляндии призвала не исключать отправку военных на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала не исключать отправку военных на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Странам Запада не следует исключать отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе, неизвестно, как будет развиваться ситуация, заявил глава финского МИДа Валтонен. Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с Россией

Западным странам, в том числе США, не следует исключать отправку военных на Украину в долгосрочной перспективе, поскольку неизвестно «насколько серьезной станет ситуация», заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Politico.

«Но позиция Финляндии ясна: мы прямо сейчас не отправляем никаких войск и не желаем это обсуждать», — подчеркнула она.

По словам Валтонен, сейчас самое важное — это продолжение военной помощи Украине. Politico отмечает, что Хельсинки потратил на это более 0,6% ВВП, в то время как затраты Вашингтона составили около 0,3%. Кроме того, Финляндия, вступившая в прошлом оду в НАТО, превысила целевой показатель альянса по расходу на оборону в 2% ВВП.

Финский министр считает, что «многие европейские страны» могли бы делать больше. Вместе с тем, по ее мнению, сокращение помощи Киеву от Вашингтона в связи с разногласиями в американском конгрессе по поводу законопроекта, предусматривающего в том числе выделение более $60 млрд на поддержку Украины, ставит под угрозу репутацию США на мировой арене.

«Если мужчина или женщина на улице почувствуют, что США, по сути, больше не так сильно заботятся об этих ценностях, то, конечно, это может оказать влияние», — сказала министр.

Бывшие представители США в НАТО Иво Даалдер (2009-2013) и Курт Волкер (2008-2009) согласились с позицией Валтонен о том, что западным странам следует быть открытыми к такому сценарию — по их мнению, это стало бы «сигналом» Москве.

Le Monde узнала, что Макрон обещал отправить французских военных в Одессу
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Читайте на РБК Pro
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки

Обсуждение отправки западных военных на Украину активизировалось в конце февраля, когда президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил такого сценария, отметив, что консенсуса по этому вопросу нет.

Позже Макрон уточнил, что рассмотрение такого шага не означает, что он будет предпринят, и подчеркивал, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине, однако, поскольку он угрожает европейской безопасности, «возможны все варианты» помощи Киеву. Во Франции предполагали, что западные военные при отправке на Украину могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной, инструктажами и разминированием.

Заявление Макрона вызвало критику как в России, так и на Западе, ряд стран НАТО, в том числе США и Германия, а также руководство альянса объявили об отсутствии подобных планов. В то же время власти некоторых из них, например, стран Прибалтики, Польши и Чехии, говорили, что стоит быть открытыми к этой идее.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией при появлении военных НАТО на Украине. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
МИД Финляндии войска Военная операция на Украине
Материалы по теме
Le Monde узнала, что Макрон обещал отправить французских военных в Одессу
Политика
Премьер Эстонии не дала гарантий, что не отправит военных на Украину
Политика
В Италии увидели конец дипломатии при отправке войск НАТО на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Гутерриш написал Путину, Эрдогану и Зеленскому по поводу зерновой сделки Политика, 02:42
Глава МИД Финляндии призвала не исключать отправку военных на Украину Политика, 02:29
В Курской и Белгородской областях отменили режимы опасности Политика, 02:23
Антонов заявил, что власти США мешают передвижению российских дипломатов Политика, 01:42
Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» получил 14 лет колонии Общество, 01:08
В Курской области ПВО сбили три украинских беспилотника Политика, 00:47
Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» Спорт, 00:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов Политика, 00:19
Шойгу заявил о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье Политика, 00:16
В Горизбиркоме Москвы пообещали учесть все читаемые испорченные бюллетени Политика, 15 мар, 23:59
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 15 мар, 23:59
В Кремле ответили назвавшему Путина «бандитом» Байдену Политика, 15 мар, 23:55
В Курской и Белгородской областях объявили тревогу Политика, 15 мар, 23:32
В Хасавюрте при взрыве газа погибли два сотрудника коммунальных служб Общество, 15 мар, 23:11