Странам Запада не следует исключать отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе, неизвестно, как будет развиваться ситуация, заявил глава финского МИДа Валтонен. Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с Россией

Западным странам, в том числе США, не следует исключать отправку военных на Украину в долгосрочной перспективе, поскольку неизвестно «насколько серьезной станет ситуация», заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Politico.

«Но позиция Финляндии ясна: мы прямо сейчас не отправляем никаких войск и не желаем это обсуждать», — подчеркнула она.

По словам Валтонен, сейчас самое важное — это продолжение военной помощи Украине. Politico отмечает, что Хельсинки потратил на это более 0,6% ВВП, в то время как затраты Вашингтона составили около 0,3%. Кроме того, Финляндия, вступившая в прошлом оду в НАТО, превысила целевой показатель альянса по расходу на оборону в 2% ВВП.

Финский министр считает, что «многие европейские страны» могли бы делать больше. Вместе с тем, по ее мнению, сокращение помощи Киеву от Вашингтона в связи с разногласиями в американском конгрессе по поводу законопроекта, предусматривающего в том числе выделение более $60 млрд на поддержку Украины, ставит под угрозу репутацию США на мировой арене.

«Если мужчина или женщина на улице почувствуют, что США, по сути, больше не так сильно заботятся об этих ценностях, то, конечно, это может оказать влияние», — сказала министр.

Бывшие представители США в НАТО Иво Даалдер (2009-2013) и Курт Волкер (2008-2009) согласились с позицией Валтонен о том, что западным странам следует быть открытыми к такому сценарию — по их мнению, это стало бы «сигналом» Москве.

Обсуждение отправки западных военных на Украину активизировалось в конце февраля, когда президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил такого сценария, отметив, что консенсуса по этому вопросу нет.

Позже Макрон уточнил, что рассмотрение такого шага не означает, что он будет предпринят, и подчеркивал, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине, однако, поскольку он угрожает европейской безопасности, «возможны все варианты» помощи Киеву. Во Франции предполагали, что западные военные при отправке на Украину могли бы заняться охраной границ, противовоздушной обороной, инструктажами и разминированием.

Заявление Макрона вызвало критику как в России, так и на Западе, ряд стран НАТО, в том числе США и Германия, а также руководство альянса объявили об отсутствии подобных планов. В то же время власти некоторых из них, например, стран Прибалтики, Польши и Чехии, говорили, что стоит быть открытыми к этой идее.

В Кремле заявили о неизбежности конфликта с Россией при появлении военных НАТО на Украине. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».