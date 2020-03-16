Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу

На частичное закрытие границы с Белоруссией Москва пошла из-за того, что Минск принимает недостаточно мер для борьбы с коронавирусом, заявили в правительстве России

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Внесение Белоруссии в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, связано с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России, поступившем в распоряжение РБК.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств <...> В правительстве Российской Федерации вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.

Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности отметили в правительстве. Кроме того, в правительстве также заверили, что Белоруссия была заблаговременно предупреждена о мерах по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан на фоне коронавируса.

«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с премьер-министром Республики Белоруссия С.Н. Румасом. Глава совета министров Белоруссии был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — говорится в сообщении.