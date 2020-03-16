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Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу

На частичное закрытие границы с Белоруссией Москва пошла из-за того, что Минск принимает недостаточно мер для борьбы с коронавирусом, заявили в правительстве России
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Внесение Белоруссии в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, связано с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России, поступившем в распоряжение РБК.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств <...> В правительстве Российской Федерации вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности отметили в правительстве. Кроме того, в правительстве также заверили, что Белоруссия была заблаговременно предупреждена о мерах по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан на фоне коронавируса.

«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с премьер-министром Республики Белоруссия С.Н. Румасом. Глава совета министров Белоруссии был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — говорится в сообщении.

В правительстве России также в выразили «недоумение» тем, «что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции».

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О намерении частично закрыть границу с Белоруссией премьер-министр Михаил Мишустин объявил утром 16 марта. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране относительно спокойная обстановка в связи с распространением COVID-19, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса». По словам президента Белоруссии, «все эти телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заявил он. Лукашенко назвал риторическим вопрос, «кто от кого должен закрываться».

16 марта при правительстве России был организован Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, который возглавил премьер Михаил Мишустин. На его заседании было объявлено, что количество зараженных коронавирусом в России за сутки резко выросло с 63 до 93 человек. Большинство новых случаев заражения пришлось на Москву — 20.

В Белоруссии, по данным Минздрава республики, подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом.

Авторы: Елизавета Антонова, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Белоруссия, Правительство
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