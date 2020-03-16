Лукашенко объяснил нежелание закрывать границы страны из-за коронавируса

Александр Лукашенко (Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press)

С распространением коронавируса необходимо бороться «профессионально и точечно», а не закрывать границы страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются», — сказал президент. По его словам, в этой мере нет смысла, поскольку закрыться от коронавируса «все равно невозможно».

Лукашенко отметил, что в борьбе с коронавирусом более эффективными способами являются быстрая проверка на заболевание при подозрении и оперативное постановка на карантин при необходимости.

«Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли», — сказал Лукашенко.