Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Более 350 ученых, юристов, писателей и журналистов подписали письмо, в котором выступили против внесения поправок в Конституцию. Они обратились к судьям Конституционного суда, который рассматривает поправки

Здание Российской академии наук (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы».

На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей. Список начинается с 18 академиков и членов- корреспондентов РАН, среди них лингвист Александр Аникин, физик и лауреат премии Макса Планка Михаил Данилов, геохимик Юрий Костицын, историк Аскольд Иванчик, заместитель гендиректора по научной работе Центра имени Дмитрия Рогачева, детский гематолог Алексей Масчан и другие ученые.

Также в списке подписавших письмо экономисты Владислав Иноземцев и Яков Уринсон, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, политолог Глеб Павловский, бывший помощник президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров, социолог Элла Панеях, поэт Лев Рубинштейн, писатели Алиса Ганиева и Алексей Слаповский, журналисты Светлана Сорокина и Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие.

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», — говорится в тексте обращения. По мнению подписавших обращение, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.

В частности, подписанты выступают против поправки Валентины Терешковой об обнулении сроков для действующего президента. Также они считают, что поправки вступают в противоречие с неизменяемыми главами Конституции.