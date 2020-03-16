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Поправки в Конституцию ,  
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Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Более 350 ученых, юристов, писателей и журналистов подписали письмо, в котором выступили против внесения поправок в Конституцию. Они обратились к судьям Конституционного суда, который рассматривает поправки
Здание Российской академии наук (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы».

На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей. Список начинается с 18 академиков и членов- корреспондентов РАН, среди них лингвист Александр Аникин, физик и лауреат премии Макса Планка Михаил Данилов, геохимик Юрий Костицын, историк Аскольд Иванчик, заместитель гендиректора по научной работе Центра имени Дмитрия Рогачева, детский гематолог Алексей Масчан и другие ученые.

Также в списке подписавших письмо экономисты Владислав Иноземцев и Яков Уринсон, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, политолог Глеб Павловский, бывший помощник президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров, социолог Элла Панеях, поэт Лев Рубинштейн, писатели Алиса Ганиева и Алексей Слаповский, журналисты Светлана Сорокина и Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие.

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», — говорится в тексте обращения. По мнению подписавших обращение, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.

В частности, подписанты выступают против поправки Валентины Терешковой об обнулении сроков для действующего президента. Также они считают, что поправки вступают в противоречие с неизменяемыми главами Конституции.

Как изменится Конституция России. Главные поправки
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 22 апреля. Законопроект о поправках уже приняли депутаты Госдумы, одобрил Совет Федерации и подписал президент Владимир Путин. Сейчас он находится на рассмотрении в Конституционном суде.

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой обнулить президентские сроки 10 марта. Депутат объяснила необходимость поправки «рисками непредсказуемости», при которых требуется «надежная страховка». В качестве такой страховки может выступить «нравственный моральный авторитет» российского президента, утверждает она. 

Как поправка Терешковой может изменить взаимодействие российских элит
Мнение

В соответствии с опросом, проведенным исследовательской компанией «Инсомар», 57% россиян допускает голосование в 2024 году за Владимира Путина, если Конституционный суд разрешит обнулить сроки для действующего президента после внесения поправок в Основной закон.

В феврале о своей готовности принять участие в голосовании по поправкам заявляли 64% россиян, из них 72% сообщили, что поддержат изменения в Основном законе.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: академики, юристы, ученые, Конституция
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