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Поправки в Конституцию ,  
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Денис Волков

Игра с большинством: о чем говорит появление бога и семьи в Конституции

Включение в Конституцию положений, основанных на консервативной идеологии, хорошо согласуется со взглядами большинства россиян, но вряд ли приведет к дополнительной мобилизации сторонников власти
Фото: Максим Шеметов / Reuters

После появления в законопроекте о поправках в Конституцию нормы об обнулении президентских сроков, особенно важным стал вопрос явки на всенародное голосование 22 апреля. Вынесенные на обсуждение инициативы так или иначе повлияют на желание граждан прийти на участки. Владимир Путин точно угадал желания большей части россиян, сделав акцент на социальных инициативах, но со вторым, условно «идеологическим», пакетом ситуация сложнее.

Ответ на запрос

Предложения о закреплении в Конституции регулярной индексации пенсий и гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума нашли поддержку более чем 90% россиян. Это отвечает преобладающему в обществе запросу на то, что государство должно заботиться о своих гражданах. Наверное, в первый раз за долгое время власть говорит людям именно то, что они хотят от нее услышать.

В Кремле наверняка знают о мнении двух третей россиян, считающих, что менять Конституцию можно. А Владимир Путин точно угадал желания большей части россиян, сначала сделав акцент на социальных инициативах.

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Большой отклик нашла у людей поправка о запрете двойного гражданства для чиновников. Респонденты на фокус-группах соглашались, что такие изменения уже давно назрели. Сказалась накопившееся за последние годы общественное раздражение в адрес чиновников, которые «оторвались от простого народа», имеют «запасные аэродромы» за рубежом, и поэтому им «неинтересно строить и жить в нашей стране». Авторы поправок хорошо поняли существующий в обществе запрос.

Политические поправки — ограничение сроков для президента или закрепление в Конституции функций и статуса Госсовета — меньше интересуют россиян. Хотя бы потому, что суть этих предложений людям непонятна. Некоторые респонденты вполне откровенно говорили, что под прикрытием социальных поправок меняются политические конструкции. Около половины россиян уверены, что власть меняет Конституцию прежде всего под себя. В этой ситуации люди соглашаются на обмен: запишите социальные поправки, и можете включать политические.

Вопросы идеологии

Сложнее ситуация с условно «идеологическим» пакетом инициатив. Судить об отношении общества к ним пока можно только по косвенным данным. На первый взгляд, они хорошо согласуются со взглядами значительной части населения, в особенности старших поколений. Но при ближайшем рассмотрении общественное мнение оказывается не столь однозначным. Остановимся подробнее на некоторых из предложений: о семье, государствообразующем народе и боге.

Упор на сохранение традиционных семейных ценностей и понимание брака как союза мужчины и женщины не встретит отторжения у большого российских граждан. В обществе, где вопросы гендера и прав ЛГБТ-людей только начинают публично обсуждаться, иначе и быть не могло. Дело не в гомофобии, а в том, что большинство населения не представляет себе семейную жизнь иначе.

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Предложение записать в Конституцию положение о русском языке как языке «государствообразующего народа» вряд ли вызовет вопросы у 80% наших граждан, которые считают себя русскими. Эти слова хорошо ложатся на бытующее чувство ущемленности, которое очень распространено в социально незащищенных слоях населения и нередко описывается в этнических терминах («русских притесняют»), около половины населения поддерживает лозунг «Россия для русских». Однако поправка прописана нечетко, что может и не дать эффект дополнительной мобилизации сторонников власти. Зато может вызвать дискомфорт у оставшейся части населения страны, особенно у элит национальных республик. К ней смогут апеллировать националисты разных мастей.

Упоминание о боге в Конституции могут положительно воспринять две трети россиян, которые считают себя православными, хотя до сих пор не прояснен вопрос, какого именно бога имеют в виду авторы поправок.

Но такое предложение может не понравиться 22% граждан, которые не относят себя ни к какому вероисповеданию или являются атеистами. При этом половина россиян не считает себя религиозными людьми, больше половины уверены, что власти не должны руководствоваться в своих действиях религиозными убеждениями, а две трети против того, чтобы церковь как-то влияла на принятие государственных решений.

Консервация ценностей

В целом предложенные формулировки позволяют сомневаться в том, что они должны просто мобилизовать население на участие в апрельском голосовании. Для этих целей достаточно социальных поправок, которые одобряются абсолютным большинством и никем не оспариваются.

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Происходящее, скорее, похоже на попытку вписать в Конституцию взгляды консервативной части российских элит, которая наверняка действует из лучших побуждений и своего представления о том, как должна быть устроена страна. Похоже, что в их представлении — это прекрасная Россия прошлого, которую мы можем потерять, и нужно зафиксировать статус-кво в Конституции.

Но в России живут не только русские, в ней есть геи и лесбиянки, люди разводятся и воспитывают детей в неполных семьях, далеко не все верят в бога. Впрочем, зная формальное отношение людей к Конституции, трудно поверить, что попытка отрицать очевидное что-либо серьезно изменит. Жизнь пойдет своим чередом.

Об авторах
Денис Волков, социолог Левада-центра
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Конституция, поправки в Конституцию, религия, семья, идеология
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