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Поправки в Конституцию ,  
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Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд

Судьи вынесут заключение в течение семи дней, говорится в сообщении КС. Процесс рассмотрения будет непубличным, а по его итогам заключение направят президенту и опубликуют на сайте суда
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Конституционный суд (КС) России получил запрос президента Владимира Путина на рассмотрение соответствия закона о поправке нормам Конституции. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы суда.

Ранее 14 марта закон о поправке о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти подписал Путин.

Заключение о поправках судьи КС вынесут в течение семи дней, уточняется в сообщении. В пресс-службе отметили, что процесс вынесения решения не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.

После принятия заключение КС направят президенту и опубликуют на официальном портале суда.

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Если судьи КС заключат, что предлагаемые изменения не противоречат положениям первой, второй и девятой глав Основного закона, их вынесут на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. Поправки будут признаны одобренными в случае поддержки половины участников голосования.

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Речь идет об изменениях к главам 3-8 Конституции. В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков предыдущих глав государства, введение запрета занимать пост президента более двух сроков и обеспечивают неприкосновенность для бывших глав государства. Кроме того, поправки закрепляют в Конституции роль и полномочия Госсовета, изменяют порядок назначения министров и руководителей силовых ведомств, а также расширяют полномочия КС. В случае принятия поправок КС будет проверять законность законопроектов до их подписания президентом и решать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов, если они противоречат нормам Конституции.

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В социальной сфере поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных пособий, а также вносят положение о МРОТ. Согласно изменениям, сумма минимального размера опыты труда должна составлять не менее прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России.

Также изменения затрагивают положения о ценностях россиян. В частности, в Конституцию предлагается внести упоминание о вере в Бога и положение о защите исторической правды. Кроме того, поправки определяют брак как союз мужчины и женщины и указывают, что приоритетом государства являются дети.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: поправки, Конституционный суд
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