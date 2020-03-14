Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд
Конституционный суд (КС) России получил запрос президента Владимира Путина на рассмотрение соответствия закона о поправке нормам Конституции. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы суда.
Ранее 14 марта закон о поправке о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти подписал Путин.
Заключение о поправках судьи КС вынесут в течение семи дней, уточняется в сообщении. В пресс-службе отметили, что процесс вынесения решения не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.
После принятия заключение КС направят президенту и опубликуют на официальном портале суда.