Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд

Судьи вынесут заключение в течение семи дней, говорится в сообщении КС. Процесс рассмотрения будет непубличным, а по его итогам заключение направят президенту и опубликуют на сайте суда

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Конституционный суд (КС) России получил запрос президента Владимира Путина на рассмотрение соответствия закона о поправке нормам Конституции. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы суда.

Ранее 14 марта закон о поправке о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти подписал Путин.

Заключение о поправках судьи КС вынесут в течение семи дней, уточняется в сообщении. В пресс-службе отметили, что процесс вынесения решения не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.

После принятия заключение КС направят президенту и опубликуют на официальном портале суда.