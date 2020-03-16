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Кремль не увидел «показаний» для других дат голосования по Конституции

Говорить о том, что власти приняли окончательное решение о проведении голосования по Конституции 22 апреля нельзя, но пока другие варианты в Кремле на рассматривают, заявил представитель президента
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Власти не обсуждают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — заявил он.

Он напомнил, что ранее Путин дал предварительное согласие на проведение голосования 22 апреля. Отвечая на вопрос, можно ли эту дату считать окончательной, он предложил дождаться указа президента. Его можно ожидать уже на этой неделе, но «здесь каких-то четких рамок нет», добавил он.

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Дата 22 апреля была зафиксирована в конституционном законе, который одобрили обе палаты парламента и подписал президент. Вместе с тем, закон должен быть еще одобрен Конституционным судом. Суд должен дать заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции России не вступивших в силу положений закона, в том числе и о порядке вступления в силу изменений. Если КС одобрит закон, то президент издаст отдельный указ, утверждающий дату голосования.

Провести голосование именно 22 апреля предлагала президенту рабочая группа по внесению поправок в Основной закон. «К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами — 22-е число», — объяснял логику выбора сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, коронавирус, Конституция
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