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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили о безальтернативности победы России

Песков: для России нет альтернативы победе в военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для России нет никакой альтернативы победе в военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«Смотрите, идет война, они с нами воюют, они воюют с нами коллективно, и перед нами коллективный враг», — сказал он. Пресс-секретарь главы государства отметил, что нужно серьезно относиться к заявлениями западных стран о стремлении стратегически и тактически победить Россию — и продолжать военную операцию для достижения поставленных целей.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», — заключил он.

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Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В конце января 2023 года он назвал целью спецоперации защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. Летом того же года он отметил, что цели военной операции меняются в зависимости от ситуации, но в целом остаются теми же.

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