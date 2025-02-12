Глава Пентагона заявил о критическом моменте в конфликте на Украине

Трамп ясно дал понять: конфликт должен закончиться, но это произойдет только в том случае, если союзники «реалистично оценят ситуацию на поле боя», включая невозможность возвращения Украины к границам 2014 года, заявил Хегсет

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Украина не сможет вернуться к границам 2014 года, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он подчеркнул, что в конфликте на Украине настал «критический момент».

Хегсет напомнил, что президент Дональд Трамп ясно дал понять: конфликт должен закончиться. Однако это произойдет только в том случае, если союзники «реалистично оценят ситуацию на поле боя», включая невозможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года, уверен он.

Хегсет также сказал, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана, это «нереалистично».

«Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и причинит еще больше страданий», — заявил глава Минобороны США на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе.

Он предложил Европе «выйти на арену» и взять на себя больше ответственности за свою безопасность. По его словам, «суровые стратегические реалии» не позволяют США быть «главным гарантом безопасности в Европе».

«Мы должны — и мы это делаем — сосредоточиться на обеспечении безопасности наших собственных границ. Мы также сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, который угрожает нашей стране и основным национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе», — пояснил глава Пентагона.

Хегсет исключил отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.

Министр настаивает, что гарантии не должны предоставляться за счет членства в НАТО, они должны обеспечиваться «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками».

«Если эти войска будут развернуты в качестве миротворцев в Украине в какой-то момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не входящей в НАТО, и на них не должна распространяться статья 5 (речь идет о статье 5 Североатлантического договора, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. — РБК). Также должен быть строгий международный контроль за линией соприкосновения», — убежден он.

Накануне Хегсет заявил, что Трамп рассчитывает на «скорое» заключение мирной сделки по Украине.

Прекращение огня невозможно без предоставления Киеву гарантий безопасности, подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Летом прошлого года Владимир Путин выдвинул условия для прекращения огня и начала переговоров, среди них — вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и отказ Украины от членства в НАТО.