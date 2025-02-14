Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» Украиной

Урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий, заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Чиновник согласился с заявлением министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности попыток вернуться к границам Украины до 2014 года.

«Не будет возвращения к 2014 году и границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым. Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий», — сказал он.

Признавать такой документ «будет не обязательно», добавил Келлог. В качестве примера он привел декларацию Уэллеса, подписанную бывшим госсекретарем США Самнером Уэллесом в июле 1940 года, после ввода советских войск в страны Прибалтики.

«Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», — заявил спецпоссланник Трампа.

Вопрос принадлежности территорий будет долгосрочным, подчеркнул Келлог. Однако эта тема является частью переговоров, добавил он.

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля, сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В Кремле заявили, что американский президент выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

После американский лидер провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский позднее отметил, что звонок Трампа в первую очередь Путину «неприятен».

Трамп объявил, что в переговорную команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Келлог в группу не вошел. В Кремле также заявили, что Россия начала формировать переговорную команду для диалога с США.