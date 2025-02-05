Зеленский признал, что Украина сейчас не может вернуть все территории

Это обусловлено недостаточной поддержкой со стороны партнеров Киева, считает Зеленский. Он оценил потери ВСУ с начала боев в 45 тыс. погибшими и 370 тыс. ранеными. Минобороны России заявляло, что Украина потеряла 1 млн человек

Владимир Зеленский (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что у страны сейчас нет возможности вернуть все утраченные территории военным путем. Трансляция шла на YouTube.

«Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет», — сказал Зеленский, заявив, что это обусловлено недостаточной поддержкой со стороны партнеров Украины.

Однако рано или поздно, уверен он, территории будут возвращены: «Это может быть комбинированный подход. Военный на поле боя, как это делают наши военные, где-то дипломатическим путем». Зеленский добавил, что страна никогда не признает суверенитет России над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов в 2014 и 2022 годах, их законность не признают большинство государств. Российские власти считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым, условия президента Владимира Путина включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и фиксацию их статуса в международных договорах как российских регионов.

В январе Зеленский говорил, что для справедливых переговоров об урегулировании Киев должен получить гарантии, что Россия вернется как минимум к границам 2022 года. Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом при условии признания реалий на земле.

По словам Зеленского, за время полномасштабных боев с Россией погибли 45 тыс. украинских военнослужащих, 390 тыс. ранены, еще тысячи пропали без вести или оказались в плену. В декабре он оценивал потери ВСУ в 43 тыс. погибшими и 370 тыс. ранеными. Прежде Киев не разглашал данные о потерях, в Минобороны страны заявляли, что информация будет оставаться закрытой до завершения военного положения.

Российский Генштаб в декабре заявлял, что с февраля 2022 года потери украинской стороны составили около миллиона человек убитыми и ранеными, такую же оценку давало Минобороны.