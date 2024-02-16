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Политика ,  
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Лукашенко рассказал о задержании диверсантов на украинской границе

Лукашенко: на границе Белоруссии с Украиной были задержаны диверсанты
На западе Белоруссии на украинской границе были задержаны диверсанты, сообщил Александр Лукашенко. Их целью было совершение диверсий как на территории России, так и Белоруссии, сообщил президент страны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На западе Белоруссии задержаны диверсанты, рассказал глава государства Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, их выявили на украинской границе. «С помощью дронов, по болотам некоторые украинские граждане переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку», — сказал он. Их целью было совершение диверсий как на территории России, так и Белоруссии. Перехватить диверсантов удалось благодаря спецоперации. Произошедший случай, по данным главы государства, не является единичным: «Это практически два-три раза в неделю».

Лукашенко отметил, что были среди диверсантов и белорусские граждане.

КГБ Белоруссии ввел режим КТО близ границы с Украиной
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Ранее, 15 февраля, КГБ Белоруссии ввел режим контртеррористической операции (КТО) в Лельчицком районе страны, который расположен на границе с Житомирской областью Украины.

Власти Белоруссии уже обвиняли украинскую сторону в отправке диверсионных групп на территорию государства. В октябре 2022 года белорусские силовые структуры провели «учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению», по сообщению КГБ Белоруссии, КТО тогда не вводился.

В марте прошлого года белорусский КГБ в Гродно ликвидировал вооруженного иностранца, который подозревался в подготовке теракта. В мае 2023 года Лукашенко заявлял, что в последнее время участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию. Глава страны поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, чтобы помешать диверсантам. В июне того же года Лукашенко сообщил, что под Смоленском белорусские силовики совместно с сотрудниками ФСБ России поймали диверсанта.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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