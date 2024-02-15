КГБ Белоруссии ввел режим КТО близ границы с Украиной
В Лельчицком районе Белоруссии, на границе с Украиной, введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили районной газете «Светлая жизнь» в управлении КГБ по Гомельской области.
Жителей района попросили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».
Лельчицкий район расположен на границе с Житомирской областью Украины.
Власти Белоруссии не раз обвиняли Украину в отправке диверсионных групп. Прошлой весной президент Александр Лукашенко сказал, что случаи проникновения в страну диверсантов стали чаще, необходимо провести на границе мероприятия, которые не позволят им попадать в Белоруссию.
«Контртеррористическая операция — это спецмероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования», — поясняли ранее в КГБ.
В последний раз в Белоруссии вводили режим в октябре 2022 года. «Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», пояснили в МИДе республики.
Киев опровергал намерение захватывать территорию Белоруссии.
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