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КГБ Белоруссии ввел режим КТО близ границы с Украиной

КГБ Белоруссии ввел на границе с Украиной режим контртеррористической операции
Белорусский КГБ попросил жителей приграничного с Украиной района сохранять спокойствие и «подчиняться требованиям» силовиков
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Лельчицком районе Белоруссии, на границе с Украиной, введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили районной газете «Светлая жизнь» в управлении КГБ по Гомельской области.

Жителей района попросили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».

Лельчицкий район расположен на границе с Житомирской областью Украины.

Фото: Яндекс. Карты

Власти Белоруссии не раз обвиняли Украину в отправке диверсионных групп. Прошлой весной президент Александр Лукашенко сказал, что случаи проникновения в страну диверсантов стали чаще, необходимо провести на границе мероприятия, которые не позволят им попадать в Белоруссию.

«Контртеррористическая операция — это спецмероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования», — поясняли ранее в КГБ.

В последний раз в Белоруссии вводили режим в октябре 2022 года. «Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», пояснили в МИДе республики.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия КГБ Белоруссии режим КТО Украина
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