Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович сообщил о действиях украинских диверсантов в стране

Совбез Белоруссии сообщил о действиях украинских диверсантов в стране

Со стороны Украины идет инженерное оборудование участков границы с Белоруссией, ВСУ осуществляют минирование, завалы, а украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, сказал Вольфович

Фото: Василий Федосенко / Reuters

На территорию Белоруссии заходят украинские диверсионно-разведывательные группы, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в эфире программы «Арсенал» на «ВоенТВ» — телекомпании Министерства обороны страны.

По его словам, сейчас на ровенском направлении группировка ВСУ составляет 10,5 тыс. человек, на черниговском — 4,5 тыс., на киевском — более 5 тыс. Также ведется инженерное оборудование участков границы с Белоруссией.

«Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — рассказал Вольфович (цитата по БелТА).

Помимо этого он рассказал, что за последние два года группировки войск на территории Польши, Литвы и Латвии увеличилась в два раза и составляют 37,5 тыс. человек. Возросло число разведывательных полетов вдоль белорусской границы — шесть-семь полетов каждый день, подчеркнул госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Ранее, 10 мая, глава Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич сообщил, что Минск видит угрозу в группировке украинских военных на южном направлении общей численностью до 20 тыс. человек. На этом фоне на трех тактических направлениях были развернуты силы специальных операций Белоруссии.

Он также указал на то, что на территории стран, граничащих с Белоруссией, идут семь учений, в ходе которых военные отрабатывают применение разведывательно-диверсионных сил и высадку десанта, что не говорит об их «миролюбивой направленности».

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