Война санкций ,
0
Евросоюз рассмотрит запрет экспорта унитазов и биде в Россию
EUobserver: ЕС в рамках новых санкций может запретить экспорт сантехники в Россию
ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров», сообщает EUobserver со ссылкой на проекты документов.
Помимо этого предлагается ввести запрет на экспорт светодиодов, вилочных погрузчиков, дымовых труб, кирпичей и шин.
Материал дополняется.