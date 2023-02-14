WP: на следующей неделе США объявят о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России

WP узнала, что США объявят о санкциях против России на следующей неделе

Также Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд. В то же время многие в администрации Байдена считают, кто конфликт затянулся и для Украины настает «решающий момент», пишет WP

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на $10 млрд, а также собирается уже на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Киеву и новых санкциях против Москвы, сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США] Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением очередной прямой бюджетной помощи Украине на сумму в $10 млрд, ожидается, что она [администрация] объявит об еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в это же время», — говорится в сообщении издания.

В то же время газета подчеркивает, что некоторые чиновники в администрации Байдена считают, кто конфликт затянулся и для Украины настает «решающий момент». WP также отмечает, что после победы республиканцев в Палате представителей мнение парламентариев относительно будущей поддержки Украины разделилось.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы санкции, а также начали предоставлять Киеву военную и финансовую помощь. США, в частности, в прошлом году оказали Украине помощь на сумму свыше $50 млрд, в том числе военной — на $20 млрд.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западными странами оружия на Украину. МИД предупреждал, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше», если Киев получит дальнобойное оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва добьется поставленных целей и выполнит задачи спецоперации, а поставки оружия лишь затягивают конфликт.