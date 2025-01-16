Песков заявил, что Россия не участвовала в сделке Израиля с ХАМАС
В Кремле считают преждевременным говорить о сделке между Израилем и ХАМАС, Россия не принимала участия в этом процессе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы говорили уже, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе и которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться», — сказал Песков.
Он призвал дождаться «финализации процесса». О сделке было объявлено накануне, 15 января, но остались не подтверждены некоторые детали сделки между сторонами.
16 января канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в попытке сорвать перемирие в последний момент. «ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения», — привел заявление офиса советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Рашк заявил, что группировка привержена объявленному соглашению о прекращении огня.
Сделку между Израилем и ХАМАС анонсировал избранный президент США Дональд Трамп. Соглашение предполагает прекращение огня с 19 января на шесть недель, обмен 33 израильских заложников (женщин, детей, пожилых) на несколько сотен палестинских пленных, отвод израильских войск, увеличение потока гуманитарной помощи в сектор Газа и т.д.
Всего в заложниках у ХАМАС остаются около 100 человек, по разным данным, от трети до половины из них могут быть мертвы. Среди заложников есть россиянин с двойным гражданством Александр Труфанов. МИД сообщил, что в телефонном разговоре замминистра Михаила Богданова с руководством ХАМАС была «вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении» российского гражданина.
Переговоры между ХАМАС и Израилем через посредников, среди которых Катар, Египет и США, длятся более года, сам конфликт — более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года. Тогда тоже произошел обмен заложников (около сотни) на палестинских пленных.
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