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Палестино-израильский конфликт ,  
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Песков заявил, что Россия не участвовала в сделке Израиля с ХАМАС

Песков: Россия не принимала участия в сделке Израиля и ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль и ХАМАС почти договорились о прекращении огня и об обмене израильских заложников на палестинских пленных спустя более чем год переговоров. Посредниками выступили США, Катар, Египет
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Кремле считают преждевременным говорить о сделке между Израилем и ХАМАС, Россия не принимала участия в этом процессе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы говорили уже, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе и которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться», — сказал Песков.

Он призвал дождаться «финализации процесса». О сделке было объявлено накануне, 15 января, но остались не подтверждены некоторые детали сделки между сторонами.

16 января канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в попытке сорвать перемирие в последний момент. «ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения», — привел заявление офиса советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Рашк заявил, что группировка привержена объявленному соглашению о прекращении огня.

МИД напомнил ХАМАС о россиянах среди заложников
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Александр Труфанов

Сделку между Израилем и ХАМАС анонсировал избранный президент США Дональд Трамп. Соглашение предполагает прекращение огня с 19 января на шесть недель, обмен 33 израильских заложников (женщин, детей, пожилых) на несколько сотен палестинских пленных, отвод израильских войск, увеличение потока гуманитарной помощи в сектор Газа и т.д.

Всего в заложниках у ХАМАС остаются около 100 человек, по разным данным, от трети до половины из них могут быть мертвы. Среди заложников есть россиянин с двойным гражданством Александр Труфанов. МИД сообщил, что в телефонном разговоре замминистра Михаила Богданова с руководством ХАМАС была «вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении» российского гражданина.

Переговоры между ХАМАС и Израилем через посредников, среди которых Катар, Египет и США, длятся более года, сам конфликт — более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года. Тогда тоже произошел обмен заложников (около сотни) на палестинских пленных.

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