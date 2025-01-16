Израиль указал ХАМАСу, когда соберет министров для решения о перемирии
Заседание правительства Израиля, на котором должны утвердить перемирие с ХАМАС, пока не будет собрано. Об этом заявили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Решение о созыве министров не будет принято "до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все детали соглашения", сообщили там.
ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений в рамках сделки с Израилем, заявили в Израиле.
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