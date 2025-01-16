Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в попытке сорвать перемирие
Палестинская группировка ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений в рамках сделки с Израилем, заявили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чье сообщение опубликовал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.
«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения», — написал он.
Израильская сторона не назначит дату заседания правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС согласен со всеми деталями документа.
Представитель ХАМАС заявил, что группировка подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня, передает Al Jazeera.
Согласно сделке между Израилем и ХАМАС, прекращение огня должно начаться с 19 января. До начала марта стороны обменяются заложниками и пленными, израильские войска отойдут к границе. Предполагается, что на первом этапе группировка передаст Израилю 33 заложника. Второй и третий этапы будут согласованы позднее. В ХАМАС подтверждали свое согласие с условиями.
Сделку по освобождению израильских заложников, захваченных ХАМАС, анонсировал накануне избранный президент США Дональд Трамп.
Предыдущее перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. Стороны дважды продлевали его больше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников.
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