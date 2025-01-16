В ХАМАС ответили на заявления Израиля о попытке сорвать перемирие
Движение ХАМАС намерено придерживаться соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро организации Иззат ар-Рашк, его слова передало новостное агентство Maan.
«ХАМАС привержен соглашению о прекращении огня, о котором объявили посредники», — говорится в его заявлении.
Так он отреагировал на заявление Израиля о том, что движение в последний момент отказалась от некоторых соглашений в рамках сделки с Израилем.
Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января. Сделка также предполагает обмен заложниками и пленными, отвод израильских войск к границе. До этого переговоры длились 15 месяцев, последнее перемирие было в ноябре 2023 года.
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