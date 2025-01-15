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Премьер Катара объявил о прекращении огня в секторе Газа с 19 января

Премьер Катара: Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января
Прекращение огня будет действовать с 19 января. До начала марта стороны обменяются заложниками и пленными, израильские войска отойдут к границе. ХАМАС подтвердил свое согласие, но Израиль продолжает согласование сделки
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня с 19 января, объявил катарский премьер шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, передает Times of Israel.

Первый этап продлится 42 дня. В течение этого времени Израиль выведет войска из населенных пунктов сектора Газа в приграничные районы, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все части эксклава, обеспечено возвращение палестинских беженцев, начнется восстановление больниц. В обмен на неопределенное количество палестинских заключеннных ХАМАС освободит 33 израильских заложника.

Детали второго и третьего этапов согласуют позднее.

Что нужно знать об ожидаемой сделке Израиля и ХАМАС по прекращению огня
Политика
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ХАМАС подтвердил, что согласен на сделку. «Это исторический момент в конфликте с нашим врагом», — говорится в телеграм-канале группировки, который цитирует New York Times. В сообщении условия сделки называются «достижением» для палестинцев.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о прекращении огня еще не достигнуто, детали сделки пока согласовываются. Оппозиция в Израиле поддержала соглашение.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о сделке вечером 15 января. Действующий президент Джо Байден заявил, что прекращение огня будет работать по его плану, который он представил весной 2023 года. «Это результат не только экстремального давления, которому подвергался ХАМАС, и изменившегося регионального уравнения после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и упорной и кропотливой американской дипломатии. Моя дипломатия никогда не прекращала своих усилий, чтобы добиться этого», — сказал он, выступая в Белом доме.

Когда Байден завершил выступление и собирался уходить, журналист спросил: кто достоин кто заслужил больше похвалы за сделку — он или Трамп. «Это шутка?», — ответил президент.

Война Израиля и ХАМАС продолжается 463 дня, с 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики пересекли границу, напали на южные поселения Израиля, убили сотни мирных жителей и захватили около 250 заложников. Израиль в ответ начал боевые действия в эксклаве, поставив цели вернуть всех заложников и уничтожить группировку. Обе стороны обвинялись в нарушении обычаев ведения войны и действиях, которые привели к гибели мирного населения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС сектор Газа прекращение огня
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