МИД напомнил ХАМАС о россиянах среди заложников

Александр Труфанов (Фото: Посольство Израиля в России / Telegram)

Россия заинтересована в приоритетном освобождении гражданина Александра Труфанова, который находится в заложниках у палестинского движения ХАМАС, сообщили в пресс-службе российского МИДа по итогам телефонного разговора замминистра Михаила Богданова с руководством ХАМАС.

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А.Труфанова», — говорится в сообщении.

ХАМАС и Израиль планируют заключить сделку, которая предполагает прекращение огня с 19 января, обмен заложниками и пленными, а также отвод израильской армии к границе.

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