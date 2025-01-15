Трамп анонсировал сделку Израиля и ХАМАС
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что стороны израильско-палестинского конфликта достигли соглашения о сделке, заложники, захваченные группировкой ХАМАС, скоро будут освобождены.
«Мы достигли сделки по заложникам на Ближнем Востоке. В скором времени их отпустят на свободу», — написал он в соцсети Truth Social.
Правительство Израиля ранее сообщило о прогрессе в переговорах. В связи с этим глава МИД страны Гидеон Саар возвращается в Тель-Авив.
О том, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает также CNN. По его данным, в соответствии с соглашением, которое пока официально не объявлено, ХАМАС и связанные с ним группировки боевиков должны освободить 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года.
Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.
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