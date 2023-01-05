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США и ФРГ согласились передать Украине БПМ и еще одну батарею Patriot

Белый дом: США передадут Украине БМП Bradley, а ФРГ — БМП Marder и ЗРК Patriot
Украина получит 50 бронемашин Bradley, пишет Reuters. AP пишет, что они поступят в рамках крупнейшего пакета поддержки со стороны Пентагона на почти $3 млрд. Экс-аналитик Белого дома ранее назвал Bradley «по сути, легким танком»
БМП Marder
БМП Marder (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина получит от США боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а от Германии — БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, вдобавок к одной батарее, ранее поставленной Вашингтоном. Об этом сообщила на сайте пресс-служба Белого дома по итогам разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.

«[Они] выразили свою общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо», — сказано в сообщении.

Германия и США займутся обучением украинских военных обращению с этим вооружением.

Число бронемашин Bradley, которые получит Украина от США, официально не объявлялось. Собеседники Reuters уточнили, что речь идет о 50 БМП. Источники AP рассказали о «нескольких десятках» Bradley, общую сумму американского пакета помощи они оценили в $2,85 млрд. Это крупнейший пакет поддержки, который будет направлен на передачу Киеву вооружений из запасов Пентагона, указывает AP.

Ранее об обсуждении поставок Bradley на Украину сообщали источники Bloomberg. В беседе с агентством бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан отметил, что эти бронемашины обладают 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW, в отчличии от полученных Киевом ранее бронетранспортеров M113. «По сути, легкий танк», — оценил он.

Российская сторона критикует поставки оружия на Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.

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Кроме того, в начале января поставить на Украину тяжелые бронетранспортеры AMX-10 RC обязалась Франция. 17-тонная боевая машина на колесах оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. Во Франции ее классифицируют как легкий танк, аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («пушка на колесах»).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Германия ЗРК Patriot Украина поставки оружия Олаф Шольц Джо Байден БМП танки

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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