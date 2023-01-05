США и ФРГ согласились передать Украине БПМ и еще одну батарею Patriot

Украина получит 50 бронемашин Bradley, пишет Reuters. AP пишет, что они поступят в рамках крупнейшего пакета поддержки со стороны Пентагона на почти $3 млрд. Экс-аналитик Белого дома ранее назвал Bradley «по сути, легким танком»

БМП Marder (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина получит от США боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а от Германии — БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, вдобавок к одной батарее, ранее поставленной Вашингтоном. Об этом сообщила на сайте пресс-служба Белого дома по итогам разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.

«[Они] выразили свою общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо», — сказано в сообщении.

Германия и США займутся обучением украинских военных обращению с этим вооружением.

Число бронемашин Bradley, которые получит Украина от США, официально не объявлялось. Собеседники Reuters уточнили, что речь идет о 50 БМП. Источники AP рассказали о «нескольких десятках» Bradley, общую сумму американского пакета помощи они оценили в $2,85 млрд. Это крупнейший пакет поддержки, который будет направлен на передачу Киеву вооружений из запасов Пентагона, указывает AP.

Ранее об обсуждении поставок Bradley на Украину сообщали источники Bloomberg. В беседе с агентством бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан отметил, что эти бронемашины обладают 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW, в отчличии от полученных Киевом ранее бронетранспортеров M113. «По сути, легкий танк», — оценил он.

Российская сторона критикует поставки оружия на Украине из западных стран. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, а лишь затянут вооруженный конфликт.

Кроме того, в начале января поставить на Украину тяжелые бронетранспортеры AMX-10 RC обязалась Франция. 17-тонная боевая машина на колесах оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. Во Франции ее классифицируют как легкий танк, аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («пушка на колесах»).

