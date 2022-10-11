Foreign Policy узнала о просьбе Украины к США поставить ей ATACMS после ударов России

Foreign Policy узнала о просьбе Украины к США после ударов России

Спикер Рады обратился к конгрессменам США с просьбой передать Украине баллистические ракеты ATACMS и ЗРК NASAMS, указав, что страна нуждается в оборонительном вооружении. Накануне Байден пообещал Киеву поставку систем ПВО

После российских ударов по инфраструктурным объектам Украины 10 октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо членам конгресса США. В нем он призвал к поставкам вооружения, в котором страна нуждается в первую очередь, сообщает Foreign Policy (FP).

В письме, на которое ссылается издание, говорится, что Стефанчук призывает администрацию американского президента Джо Байдена «прекратить вести себя сдержанно» и согласовать поставки Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin, можно запускать на расстояние до 300 км из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS. Украина ранее неоднократно просила об их отправке, но в Вашингтоне заявляли, что пока не готовы пойти на этот шаг. На прошлой неделе The Wall Street Journal писала со ссылкой на одного из конгрессменов, что согласовать поставки таких ракет мешают «разногласия по поводу ударов по целям в Крыму».

По данным FP, Стефанчук также призывает власти США уделить первоочередное внимание поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS — как пишет газета, это говорит о том, что теперь Киев считает приоритетом получение оборонительного вооружения. Системы NASAMS имеют решающее значение для защиты критической гражданской и военной инфраструктуры, указывает спикер Рады.

Кроме того, Киев нуждается в истребителях F-15 и F-16, чтобы обеспечить бесполетную зону и прикрыть территорию Украины от ударов крылатых ракет и ракет класса «воздух — воздух», говорится в письме Стефанчука.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Байденом назвал ПВО «приоритетом номер один в сотрудничестве [Киева и Вашингтона] в сфере обороны». Американский лидер в ответ пообещал, что США поставят Украине современные системы ПВО.

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10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». По данным российского Минобороны, «цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены». В этот день воздушная тревога звучала по всей территории Украины, власти регионов страны сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои в подаче электроэнергии и водоснабжении, пропадала связь.

Удары были нанесены через два дня после взрыва на Крымском мосту, который российские власти назвали терактом. Его авторами, исполнителями и заказчиками Путин назвал украинские спецслужбы (Киев официально свою причастность не подтверждал). Кроме того, российский президент обвинил украинскую сторону в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке», не уточнив подробностей об этих происшествиях.