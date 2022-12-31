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Кулеба заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году

Кулеба: Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году
ATACMS — это управляемая ракета с дальностью до 300 км. С просьбой о поставках таких ракет к США неоднократно обращался Зеленский. Кулеба заявил, что они будут переданы в 2023 году, однако «все зависит от ситуации в поле боя»
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС

В 2023 году Киев получит американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, танки и современные дроны, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

«В следующем году, да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время Кулеба уточнил, что такие поставки также будут зависеть от ситуации в поле боя. «Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: «Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS?» Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками? Когда мы их получим?» — добавил министр.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. ATACMS в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что президент Украины на встрече с президентом США Джо Байденом вновь поднял вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности ATACMS. «Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, но США не сдвинулись с места в своем отказе отправить его», — сообщил газете источник.

Президенты Украины и США встретились в Вашингтоне 21 декабря. Это была первая зарубежная поездка Владимира Зеленского с начала вооруженного конфликта на Украине 24 февраля. В тот же день США объявили о том, что предоставят Украине ЗРК Patriot в рамках пакета финансовой помощи на $1,85 млрд. Как сообщало Politico, Зеленский также намеревался попросить о поставках ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper.

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В Кремле, комментируя визит Зеленского, заявили, что не ждут позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Москвой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки вооружений «ведут к усугублению конфликта и, собственно, не сулят ничего хорошего Украине».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ATACMS баллистическая ракета поставки оружия Военная операция на Украине США
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