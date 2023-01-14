Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
CBS уточнил число найденных у Байдена секретных документов Политика, 11:48
Власти Бердянска заявили об отражении двух ракет ВСУ и поврежденной ЛЭП Политика, 11:44
Матч АХЛ в Канаде прервали из-за болельщицы, которой стало плохо Спорт, 11:41
Independent узнала о намерении Британии передать Киеву танковый эскадрон Политика, 11:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:33
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области Общество, 11:27
Российские ПВО отразили ракетную атаку по Мелитополю Политика, 11:27
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
МЧС предупредило о ледяном дожде в Москве Общество, 11:19
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:15
НХЛ оштрафовала российского защитника за нокдаун соперника Спорт, 11:11
Новый «Челси» побил рекорд Абрамовича. Самые дорогие аренды в футболе Спорт, 11:00
Пенсионер из США поверил в Маска и сделал 2900%. А потом потерял $1,5 млн Инвестиции, 11:00
В Киеве второй раз за утро прогремели взрывы Политика, 10:49
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Independent узнала о намерении Британии передать Киеву танковый эскадрон

Independent: премьер Британии Сунак сообщит Зеленскому о решении отправить Киеву танки
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона, сообщают The Independent и The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков. Как ожидается, Сунак сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому об этом решении в субботу, 14 января. «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение необходимой техникой для обороны и изменения баланса поля боя», — сказал собеседник.

Guardian пишет, что официально об отправке на Украину танков может быть объявлено в понедельник, 16 января.

Материал дополняется. 

Теги
Риши Сунак Великобритания танки
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter