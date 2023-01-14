Independent узнала о намерении Британии передать Киеву танковый эскадрон

Танк Challenger 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона, сообщают The Independent и The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков. Как ожидается, Сунак сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому об этом решении в субботу, 14 января. «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение необходимой техникой для обороны и изменения баланса поля боя», — сказал собеседник.

Guardian пишет, что официально об отправке на Украину танков может быть объявлено в понедельник, 16 января.

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