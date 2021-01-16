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Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа цифровым тоталитаризмом

Социальные сети развернули против действующего президента США Дональда Трампа «информационную войну без правил». Такое мнение в статье для ТАСС выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что во время подсчета голосов после президентских выборов в США посты Трампа в Twitter сначала были отмечены как неблагонадежные, а затем скрыты для чтения. После того, как сторонники действующего президента штурмовали Капитолий, его аккаунты в соцсетях с общим числом подписчиков 200 млн человек были заблокированы.

По словам Медведева, американские технологические корпорации, «почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений». «Что это, как не оголтелая цензура? <...> И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально — весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем», — считает замглавы Совбеза.

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