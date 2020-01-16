Впервые в истории никто в Госдуме не выступил против кандидатуры премьера

За назначение Мишустина главой правительства выступили 383 депутата, 41 — воздержался, но против — впервые — не проголосовал никто

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Государственная дума дала согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства. При этом в поддержку такого решения выступили 383 депутата, воздержался при голосовании 41 депутат, а против не выступил ни один.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, итог голосования 15 января оказался уникальным, так как впервые в истории против предложенной президентом кандидатуры премьер-министра не выступил ни один депутат.

«На протяжении всего времени у нас были как те, кто за, и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против. Кандидатура президента, которую он предложил, объединила всех в той надежде, которую правительство должно реализовать», — сказал Володин.

В то же время спикер отметил, что рекорд поддержки в Госдуме Мишустин не побил, так как не смог превзойти показатель нынешнего президента Владимира Путина при его назначении главой правительства в 2008 году. Тогда за назначение Путина премьер-министром выступили 392 депутата.