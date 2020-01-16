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Политика ,  
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Впервые в истории никто в Госдуме не выступил против кандидатуры премьера

За назначение Мишустина главой правительства выступили 383 депутата, 41 — воздержался, но против — впервые — не проголосовал никто
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Государственная дума дала согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства. При этом в поддержку такого решения выступили 383 депутата, воздержался при голосовании 41 депутат, а против не выступил ни один.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, итог голосования 15 января оказался уникальным, так как впервые в истории против предложенной президентом кандидатуры премьер-министра не выступил ни один депутат.

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«На протяжении всего времени у нас были как те, кто за, и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против. Кандидатура президента, которую он предложил, объединила всех в той надежде, которую правительство должно реализовать», — сказал Володин.

В то же время спикер отметил, что рекорд поддержки в Госдуме Мишустин не побил, так как не смог превзойти показатель нынешнего президента Владимира Путина при его назначении главой правительства в 2008 году. Тогда за назначение Путина премьер-министром выступили 392 депутата.

Государственная дума была воссоздана в России после принятия в 1993 году Конституции РФ и начала работу в 1994 году. Впервые голосование в связи с предложенной президентом кандидатурой главы правительства прошло в Госдуме 10 августа 1996 года, когда нижняя палата поддержала Виктора Черномырдина. В тот день в поддержку его кандидатуры выступили 314 депутатов, а против — 85.

В апреле 1998 года Госдума трижды голосовала по поводу кандидатуры Сергея Кириенко, при этом собрать необходимое большинство голосов удалось только с третьей попытки. 24 апреля за кандидатуру Кириенко проголосовал 251 депутат, а против — 25. 10 и 17 апреля против Кириенко голосовали больше депутатов, чем за, если бы такая ситуация повторилась в третий раз, президент России Борис Ельцин получил бы право распустить парламент.

31 августа и 7 сентября 1998 года Госдума отказалась дать согласие на переназначение главой правительства Виктора Черномырдина — в первый раз против проголосовал 251 депутат, во второй — 273 депутата. В третий раз голосовать за Черномырдина Ельцин предлагать не стал, внеся вместо этого в Госдуму кандидатуру Евгения Примакова. За последнего 11 сентября 1998 года проголосовали 315 депутатов, против — 63.

В мае 1999 года Госдума дала согласие на назначение премьером Сергея Степашина (293 — за, 55 — против), а августе того же года — Владимира Путина (233 — за, 84 — против).

В мае 2000 года после избрания Путина президентом России главой правительства стал Михаил Касьянов (325 — за, 55 — против). В 2004 году Госдума дважды дала согласие на назначение премьер-министром Михаила Фрадкова — 5 марта (352 — за, 58 — против) и 12 мая (356 — за, 72 — против).

14 сентября 2007 года Госдума согласилась на назначение премьер-министром Виктора Зубкова (381 — за, 47 — против). 8 мая 2008 год его сменил на этом посту Владимир Путин (392 — за, 56 — против).

В 2012 и 2018 годах Госдума давала согласие на назначение главой правительства Дмитрия Медведева: в первый раз против такого решения проголосовали 144 депутата (299 — за), а второй — 56 депутатов (374 — за).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, Михаил Мишустин
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