Bloomberg узнал о нескольких отказах Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Берлине несколько раз отказался вывести украинские войска из Донбасса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Переговоры прошли в Федеральной канцелярии Германии и длились более пяти часов. Зеленский настаивает на прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения.

Российские власти требуют от Украины вывода войск из Донбасса для мирного урегулирования конфликта. Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия займет всю территорию Донбасса — военным или дипломатическим путем.

