Главное меню
Мирный план по Украине⁠,
0

Kyiv Post назвал переговоры в Берлине по мирному плану самыми подробными

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Посвященные мирному урегулированию берлинские переговоры 14 декабря между спецпосланником президента США Стивом Уииткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и президентом Украины Владимиром Зеленским стали самыми подробными с начала полномасштабного россйско-украинского конфликта, пишет Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ситуацией. По словам собеседника, в одном помещении обсуждались «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация».

«Это были изнурительные пятичасовые переговоры, в ходе которых никто не делал вид, что компромиссы не приведут к политическим взрывам», — цитирует издание свой источник.

По его словам, Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки, в то время как США предложили многоэтапный подход, чтобы согласовать гарантии в течение определенного времени. Однако в Киеве к такой последовательности действий относятся с осторожностью, отмечает Kyiv Post.

Есть ли шанс успеть с мирным планом в этом году? Эфир Радио РБК
Политика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

По итогам воскресной встречи Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским. В понедельник, 15 декабря, переговоры, как ожидается, продолжатся.

Первую версию мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Спецпосланник Стив Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американцы передали Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов. В Берлине 14 декабря обсуждался последний вариант с правками Киева после консультаций с европейскими партнерами.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Берлин мирное урегулирование Стив Уиткофф Владимир Зеленский переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

