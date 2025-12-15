Kyiv Post назвал переговоры в Берлине по мирному плану самыми подробными

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Посвященные мирному урегулированию берлинские переговоры 14 декабря между спецпосланником президента США Стивом Уииткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и президентом Украины Владимиром Зеленским стали самыми подробными с начала полномасштабного россйско-украинского конфликта, пишет Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ситуацией. По словам собеседника, в одном помещении обсуждались «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация».

«Это были изнурительные пятичасовые переговоры, в ходе которых никто не делал вид, что компромиссы не приведут к политическим взрывам», — цитирует издание свой источник.

По его словам, Зеленский выдвинул гарантии безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной сделки, в то время как США предложили многоэтапный подход, чтобы согласовать гарантии в течение определенного времени. Однако в Киеве к такой последовательности действий относятся с осторожностью, отмечает Kyiv Post.

По итогам воскресной встречи Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским. В понедельник, 15 декабря, переговоры, как ожидается, продолжатся.

Первую версию мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Спецпосланник Стив Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американцы передали Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов. В Берлине 14 декабря обсуждался последний вариант с правками Киева после консультаций с европейскими партнерами.