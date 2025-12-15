 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Берлине началась встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером начался в Берлине. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. Стороны договорились продолжить работу 15 декабря. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как написал Уиткофф по итогам встречи в социальной сети X, делегации достигли «значительного прогресса». По его словам, они «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические и другие темы.

Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Зеленским
Политика
Стив Уиткофф, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Как писал Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника, эти переговоры стали самыми подробными с начала полномасштабного российско-украинского конфликта. По его словам, стороны обсудили «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическую стабилизацию».

Первую версию мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американцы передали Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Зеленский переговоры мирный план Берлин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года

