В Берлине началась встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером начался в Берлине. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. Стороны договорились продолжить работу 15 декабря. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как написал Уиткофф по итогам встречи в социальной сети X, делегации достигли «значительного прогресса». По его словам, они «провели обстоятельные дискуссии» по мирному плану из 20 пунктов, обсудили экономические и другие темы.

Как писал Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника, эти переговоры стали самыми подробными с начала полномасштабного российско-украинского конфликта. По его словам, стороны обсудили «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическую стабилизацию».

Первую версию мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американцы передали Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов.